Под Могилевом тонули два рыбака. Одного спасли прохожие, второй погиб

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 8 декабря тонули два рыбака — спасти удалось лишь одного, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сообщение о том, что в заливе Днепра около деревни Половинный Лог тонут два человека, поступило около 15.00. До прибытия спасателей очевидцы достали из воды 64-летнего могилевчанина. С диагнозом «общее переохлаждение» его госпитализировали.

Помочь второму рыбаку уже было невозможно. 49-летнего могилевчанина без признаков жизни обнаружили на расстоянии 10 метров от берега.

Внимание, рыбаки! Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см, а сейчас он едва достигает 4 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.