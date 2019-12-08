ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Могилевом тонули два рыбака. Одного спасли прохожие, второй погиб

09.12.2019 15:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 8 декабря тонули два рыбака — спасти удалось лишь одного, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сообщение о том, что в заливе Днепра около деревни Половинный Лог тонут два человека, поступило около 15.00. До прибытия спасателей очевидцы достали из воды 64-летнего могилевчанина. С диагнозом «общее переохлаждение» его госпитализировали.

Помочь второму рыбаку уже было невозможно. 49-летнего могилевчанина без признаков жизни обнаружили на расстоянии 10 метров от берега.

Внимание, рыбаки!

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см, а сейчас он едва достигает 4 см. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный пассажир не оплатил проезд и избил кондуктора в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика