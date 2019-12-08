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Под Могилевом тонули два рыбака. Одного спасли прохожие, второй погиб
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе 8 декабря тонули два рыбака — спасти удалось лишь одного,
Сообщение о том, что в заливе Днепра около деревни Половинный Лог тонут два человека, поступило около 15.00. До прибытия спасателей очевидцы достали из воды 64-летнего могилевчанина. С диагнозом «общее переохлаждение» его госпитализировали.
Помочь второму рыбаку уже было невозможно. 49-летнего могилевчанина без признаков жизни обнаружили на расстоянии 10 метров от берега.
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Оба мужчины пошли рыбачить со льда.
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