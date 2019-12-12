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В Германии произошел взрыв в жилом доме: есть погибший, 25 человек пострадали

13.12.2019 14:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) пострадали 25 человек, сообщается в Twitter местной полиции.


Фото: twitter.com/Polizei_MD

По ее данным, ранения некоторых — серьезные. Территория вокруг дома оцеплена, жители эвакуированы.

Как сообщает Focus со ссылкой на представителя полиции, также известно об одном погибшем. Об этом также пишет MDR и уточняет, что еще один человек пропал без вести.

Полиция также сообщила, что расположенный рядом детский сад был эвакуирован, никто не пострадал.

На место ЧП прибыли несколько спасательных вертолетов. Причины взрыва пока не установлены.

 
 
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В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) пострадали 25 человек.
 
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