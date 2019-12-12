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В Германии произошел взрыв в жилом доме: есть погибший, 25 человек пострадали
Источник материала: Tut.by
В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) пострадали 25 человек,
По ее данным, ранения некоторых — серьезные. Территория вокруг дома оцеплена, жители эвакуированы.
Как сообщает
Полиция также сообщила, что расположенный рядом детский сад был эвакуирован, никто не пострадал.
На место ЧП прибыли несколько спасательных вертолетов. Причины взрыва пока не установлены.
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В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Бланкенбурге (земля Саксония-Анхальт) пострадали 25 человек.
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