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Автобус с индийскими паломниками пролетел 70 метров с обрыва в Непале
Источник материала: Tut.by
Авария произошла в 80 километрах к северо-востоку от столицы Катманду, сообщают
Как минимум 14 людей погибли, 18 травмированы.
Пассажиры возвращались из паломничества в Калинчук Бхагавати, популярном индуистском храме, расположенном на высоте почти 4000 метров.
Причина аварии пока неизвестна.
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Авария произошла в 80 километрах к северо-востоку от столицы Катманду, сообщают naviny.by со ссылкой на Al Jazeera.
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