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Автобус с индийскими паломниками пролетел 70 метров с обрыва в Непале

15.12.2019 18:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла в 80 километрах к северо-востоку от столицы Катманду, сообщают naviny.by со ссылкой на Al Jazeera.

Как минимум 14 людей погибли, 18 травмированы.

Пассажиры возвращались из паломничества в Калинчук Бхагавати, популярном индуистском храме, расположенном на высоте почти 4000 метров.

Причина аварии пока неизвестна.

 
 
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Авария произошла в 80 километрах к северо-востоку от столицы Катманду, сообщают naviny.by со ссылкой на Al Jazeera.
 
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