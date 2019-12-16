Житель Бреста подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления

Источник материала: Виртуальный Брест

26 октября текущего года 18-летний молодой человек обратился в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета с заявлением о том, что в августе неустановленное лицо путём обмана завладело принадлежащей ему игровой консолью.





Правоохранителям парень пояснил, что он разместил объявление о продаже консоли на одном из интернет-ресурсов. По указанному в объявлении номеру с ним связался мужчина, который в последующим взял консоль для проверки работоспособности, однако имущество не вернул и не оплатил.

В ходе проведения проверки следователями установлено, что подозреваемый получил деньги от покупателя за приставку, потратил их на личные нужды, но побоялся сообщить об этом родителям, потому и обратился с заявлением.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ст. 400 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.