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На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом

17.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За прошедшую неделю в Пинске и районе зарегистрировано 3 пожара. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом

На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
9 декабря в деревне Лопатино загорелся жилой дом, принадлежащий 55-летнему местному жителю. В результате пожара огнем уничтожен диван, поврежден пол на площади 1 м кв, закопчен потолок. Пострадавших нет.


На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
 На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
 На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
 На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
12 декабря в 21.49 на пульт дежурного в ЦОУ Пинского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о возгорании макулатуры на территории Пинского производственного участка ОАО «Брестоблресурсы» по ул. Гайдаенко. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что складированные в производственно-складском помещении макулатура и полиэтиленовая пленка горят открытым пламенем. Кроме того, была высокой вероятность возгорания пристроенного навеса и открытой площадки хранения вторсырья. В течение часа огнеборцы ликвидировали пожар и спасли 23 тонны вторсырья, 17 тонн сырья уничтожено огнем. Причина пожара устанавливается.

На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
 На прошлой неделе в Пинске горели автомобиль и склад макулатуры, а в районе – жилой дом
Вечером следующего дня по улице Телефонной в Пинске горел автомобиль «Фольксваген Гольф 2», 1988 года выпуска, принадлежащий 23-летнему пинчанину. Еще до прибытия сотрудников МЧС огонь был потушен. В результате пожара поврежден салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Олег Червяковский отметил, что с начала года в Пинске и районе  произошло 67 пожаров. В огне погибло 4 человека.

 
 
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> За прошедшую неделю в Пинске и районе зарегистрировано 3 пожара. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с...
 
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