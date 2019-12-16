Стальной мост не выдержал напора льда: видео из России

Источник материала: Tut.by

В Стерлитамакском районе Башкирии на реке Белой из-за потепления начался ледоход. Льдины уперлись в понтонный мост, который в итоге не выдержал напряжения. Стальные конструкции буквально вырвало из берегов, после чего мост разрушился и затонул. Этот процесс сняли на видео очевидцы: посмотрите, как все происходило.