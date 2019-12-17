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Ответственность за тайное похищение имущества

18.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Так, К. в период с 19 часов 14 мая по 06 часов 15 мая 2019 года, задумав тайно похитить имущество, с территории промежуточного склада, расположенного в 75 квартале Неманицкого опытно-производственного лесничества ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», вблизи дачного кооператива Тарасовка Борисовского района, с помощью принадлежащего ему автомобиля «КАМАЗ 4310», оборудованного манипулятором и прицепом (роспуском), украл лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно): ель 2 сорта объемом 4,8 м3 и стоимостью 264 рубля; ель 3 сорта объемом 14,6 м3 и стоимостью 722 рубля 70 копеек. А всего мужчина похитил 19,4 м3 древесины на общую сумму 986 рублей 70 копеек, принадлежащей ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», чем причинил предприятию имущественный вред на указанную сумму. Он же, в период с 05 часов 30 минут до 06 часов 40 минут 16 мая 2019 года с территории промежуточного склада, расположенного в д. Борки Борисовского района, на том же автомобиле повторно похитил 16,2 м3 деловой древесины породы ель стоимостью 657 рублей 72 копейки, также принадлежащей ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз».

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый К. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и суду показал, что хищение древесины в 75 квартале Неманицкого опытно-производственного лесничества он не совершал. Действительно, он привозил принадлежащую ему древесину на пилораму в д. Мужанка Борисовского района к Ш., которую оставил там на хранение из-за поломки принадлежащего ему автомобиля «КАМАЗ». В период времени с 05 часов 30 минут до 06 часов 40 минут 16 мая 2019 года, проезжая мимо промежуточного склада в д. Борки Борисовского района, совершил хищение, после древесину продал, деньги истратил на собственные нужды. Несмотря на частичное признание вины, после беседы со свидетелями виновность обвиняемого была полностью доказана в судебном заседании.

Кроме того виновность обвиняемого была доказана исследованными письменными материалами уголовного дела. Приговором суда Борисовского района К. был признан виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч.1 ст. 205 УК Беларуси ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 2550 рублей. Он же был признан виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, и на основании ч.2 ст. 205 УК Беларуси ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин в сумме 5100 рублей. В соответствии с ч.1 ст. 71 УК по повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно К. было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 базовых величин в сумме 5100 рублей

Приговор вступил в законную силу.

С.А. ЛЫТИН, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса

 
 
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