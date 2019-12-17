За сутки в Брестской области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях с банковских карточек

Источник материала: Полесская правда



За сутки, 16 декабря, следователями территориальных подразделений Следственного комитета области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях банковских карточек 24 жителей Брестской области. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Ущерб потерпевшим причинен на общую сумму более 17 тысяч рублей.

– В настоящее время по каждому уголовному делу проводятся следственные действия и ведется розыск подозреваемых, – отметил Дмитрий Иванюк и описал два случая, в которых подозреваемых удалось найти в кратчайшие сроки.

В Барановичах 58-летняя местная жительница нашла на улице карточку и расплачивалась ею в магазинах райцентра. Всего с карты, принадлежащей 63-летней жительнице Ивацевичского района, было списано 120 рублей.

Еще один случай произошел в Лунинце. Местный житель передал свою карту 44-летней женщине и попросил сделать для него покупки. Женщина же его просьбу не выполнила, а товары на протяжении нескольких дней приобретала для собственного потребления. Всего она потратила более 370 рублей. В настоящее время подозреваемая задержана.

Всего с начала года на территории Брестской области следователями возбуждено 782 уголовных дела по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса, в том числе 45 в декабре.

Следователи рекомендуют соблюдать следующие правила: