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За сутки в Брестской области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях с банковских карточек
18.12.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Барановичах 58-летняя местная жительница нашла на улице карточку и расплачивалась ею в магазинах райцентра. Всего с карты, принадлежащей 63-летней жительнице Ивацевичского района, было списано 120 рублей.
Еще один случай произошел в Лунинце. Местный житель передал свою карту 44-летней женщине и попросил сделать для него покупки. Женщина же его просьбу не выполнила, а товары на протяжении нескольких дней приобретала для собственного потребления. Всего она потратила более 370 рублей. В настоящее время подозреваемая задержана.
Всего с начала года на территории Брестской области следователями возбуждено 782 уголовных дела по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса, в том числе 45 в декабре.
Следователи рекомендуют соблюдать следующие правила:
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> За сутки, 16 декабря, следователями территориальных подразделений Следственного комитета области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях банковских карточек 24...
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