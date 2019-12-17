ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За сутки в Брестской области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях с банковских карточек

18.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

За сутки в Брестской области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях с банковских карточек
За сутки, 16 декабря, следователями территориальных подразделений Следственного комитета области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях банковских карточек 24 жителей Брестской области. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Ущерб потерпевшим причинен на общую сумму более 17 тысяч рублей.

– В настоящее время по каждому уголовному делу проводятся следственные действия и ведется розыск подозреваемых, – отметил Дмитрий Иванюк и описал два случая, в которых подозреваемых удалось найти в кратчайшие сроки.

В Барановичах 58-летняя местная жительница нашла на улице карточку и расплачивалась ею в магазинах райцентра. Всего с карты, принадлежащей 63-летней жительнице Ивацевичского района, было списано 120 рублей.

Еще один случай произошел в Лунинце. Местный житель передал свою карту 44-летней женщине и попросил сделать для него покупки. Женщина же его просьбу не выполнила, а товары на протяжении нескольких дней приобретала для собственного потребления. Всего она потратила более 370 рублей. В настоящее время подозреваемая задержана.

Всего с начала года на территории Брестской области следователями возбуждено 782 уголовных дела по ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса, в том числе 45 в декабре.

Следователи рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • никогда не сообщайте PIN-код или временный код, который пришел в виде sms-сообщения, третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, оказывающим вам помощь в использовании банковской карты;
  • PIN-код банковской карты необходимо запомнить, а в случае, если сделать это затруднительно, хранить отдельно от банковской карты в недоступном для посторонних месте;
  • с целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств с банковского счета, целесообразно установить лимит на сумму операций по банковской карте и подключить услуги по оповещению о проведенных операциях;
  • в случае утери банковской карты, обратитесь в банк для ее незамедлительной блокировки.
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> За сутки, 16 декабря, следователями территориальных подразделений Следственного комитета области возбуждено 12 уголовных дел о хищениях банковских карточек 24...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шумилинском районе в пруду утонула пенсионерка. Похоже, пьяная бродила по тонкому льду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика