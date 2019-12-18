Психически больной пенсионер в Могилеве заперся дома и угрожал тяжелобольной жене. Привлекли ОМОН

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 18 декабря психически больной пенсионер угрожал тяжелобольной жене, не пускал в квартиру сына. Задерживал мужчину ОМОН. Могилевчанин в больнице, его супруга тоже, во время спецоперации они не пострадали, сообщили в МВД.

Милицию вызвал сын мужчины в 11.20. Рассказал, что страдающий психическим заболеванием 67-летний отец не пускает его в квартиру на переулке Гоголя, угрожает причинить телесные повреждения 68-летней матери. Женщина тяжело больна и несколько лет прикована к постели.

На место выехала психиатрическая бригада, милиция. Пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал правоохранителям. Затем, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, он забаррикадировался в комнате, где лежала супруга.

Проблему решил ОМОН. Когда во время переговоров пенсионер шел на контакт, но на просьбы впустить медиков для осмотра женщины отвечал отказом, было решено провести спецоперацию. Бойцы ОМОН обезвредили могилевчанина, задержали его и доставили в больницу. Женщину также госпитализировали.