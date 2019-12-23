Как утопить баржу, полную топлива? В Эквадоре «нашли» способ и едва не вызвали катастрофу

Источник материала: Tut.by

Казалось бы небольшой инцидент, случившийся на Галапагосских островах в Эквадоре, едва не стал причиной экологического бедствия. Рабочие загружали генератор на баржу, полную дизельного топлива, но не рассчитали вес и уронили груз. В результате баржа затонула, и тысячи литров дизеля оказались в воде. Регион Галапагосских островов известен своей уникальной экосистемой, поэтому властям пришлось принимать срочные меры по защите природы. Момент ошибки, которая едва не привела к катастрофе, попал на видео.