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Вырезали дырку в дверях и проникли внутрь. В Щучине подростки обокрали магазин на 1000 рублей

24.12.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вырезали дырку в дверях и проникли внутрь. В Щучине подростки обокрали магазин на 1000 рублей

Инцидент произошел 21 декабря в районном центре.

В Щучинский РОВД поступило сообщение о краже в магазине спортивных товаров.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Как оказалось, подозреваемые проникли внутрь, вырезав дырку в пластиковых входных дверях.

Из магазина они забрали деньги и часть товара – сумма причиненного ущерба составила 1000 белорусских рублей.

– В ходе осмотра магазина специалистом Щучинского районного отдела Гросударственного комитета судебных экспертиз были обработаны дактилоскопическим порошком поверхности предметов, которых могли касаться предполагаемые злоумышленники. В результате эксперт-криминалист обнаружил следы пальцев рук, которые оказались пригодными для идентификации и в дальнейшем помогли в установлении подозреваемых, – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вырезали дырку в дверях и проникли внутрь. В Щучине подростки обокрали магазин на 1000 рублей

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить маршрут подозреваемых. В течение двух дней удалось установить двух участников инцидента. Ими оказались несовершеннолетние подростки – 2002 и 2003 годов рождения. Один из них уже имел проблемы с законом.

У одного из подозреваемых нашли украденные вещи, однако деньги подозреваемые уже успели потратить. При беседе с несовершеннолетними один из них рассказал, что для кражи использовал одежду друга, так как решил, что так его не смогут опознать. Молодые люди выбрали данный магазин, потому что он не был оборудован системой видеонаблюдения.

https://grodnonews.by/

 
 
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Инцидент произошел 21 декабря в районном центре. В Щучинский РОВД поступило сообщение о краже в магазине спортивных товаров. На место происшествия выбыла...
 
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