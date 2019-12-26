Жительница Полоцка уехала на дачу и пропала. Позже ее тело обнаружили в заброшенном водоеме

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень в Полоцком районе в заброшенном водоеме обнаружили тело 67-летней женщины, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Житель Полоцка сообщил, что в конце прошлой недели его 67-летняя мать поехала на дачу и перестала выходить на связь. На место происшествия выехала оперативная группа. В дачном доме и на участке женщины не было, соседи не знали, где она может быть.

Через некоторое время в заросшем водоеме недалеко от дачи следователи обнаружили тело женщины. Его достали сотрудники МЧС. Сын опознал мать.

Проводится проверка. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.