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Жительница Полоцка уехала на дачу и пропала. Позже ее тело обнаружили в заброшенном водоеме
Источник материала: Tut.by
В одной из деревень в Полоцком районе в заброшенном водоеме обнаружили тело 67-летней женщины,
Житель Полоцка сообщил, что в конце прошлой недели его 67-летняя мать поехала на дачу и перестала выходить на связь. На место происшествия выехала оперативная группа. В дачном доме и на участке женщины не было, соседи не знали, где она может быть.
Через некоторое время в заросшем водоеме недалеко от дачи следователи обнаружили тело женщины. Его достали сотрудники МЧС. Сын опознал мать.
Проводится проверка. Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Житель Полоцка сообщил, что в конце прошлой недели его 67-летняя мать поехала на дачу и перестала выходить на связь. На место происшествия выехала оперативная...
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