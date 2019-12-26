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В Пинском районе на пожаре погиб мужчина

27.12.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе на пожаре погиб мужчина
Житель Пинского района погиб во время пожара в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла 26 декабря в деревне Местковичи. В 22.19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре на ул. Широкой. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, деревянный дом был полностью охвачен огнем. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.

На полу веранды под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили погибшего хозяина дома 1967 года рождения. Он работал сторожем на сельхозпредприятии, проживал один.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

По информации БелТА.

 
 
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> Житель Пинского района погиб во время пожара в собственном доме, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Трагедия произошла 26 декабря в деревне...
 
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