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На станции метро «Площадь Ленина» умер мужчина

27.12.2019 18:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились несколько читателей, которые рассказали, что на станции метро «Площадь Ленина» умер мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена.

— Пожилому человеку стало плохо в вагоне. На станции метро «Площадь Ленина» его вынесли на платформу. Оперативно прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но к сожалению, мужчина скончался, — сообщил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Дроб.

 
 
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Оперативно прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но к сожалению, мужчина скончался.
 
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