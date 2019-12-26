Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились несколько читателей, которые рассказали, что на станции метро «Площадь Ленина» умер мужчина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена.

— Пожилому человеку стало плохо в вагоне. На станции метро «Площадь Ленина» его вынесли на платформу. Оперативно прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но к сожалению, мужчина скончался, — сообщил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Дроб.