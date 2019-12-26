В Бресте огласили приговор по делу об угрозе насилием судебному исполнителю

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста вынес сегодня приговор жителю Брестского района за угрозу насилием в отношении судебного исполнителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.





Инцидент в отделе принудительного исполнения Брестского района произошел утром 9 октября. В один из кабинетов зашел 69-летний мужчина и начал в грубой и резкой форме возмущаться незаконными, по его мнению, действиями судебных исполнителей по удержанию из его пенсии задолженности по неуплаченным штрафам за административные правонарушения по линии ГАИ . Затем посетитель достал из пакета бутылку с бензином и облил этой жидкостью 27-летнего сотрудника и его рабочее место. Пенсионера задержал находившийся в этот момент в кабинете сотрудник милиции.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.366 (угроза применения насилия в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей) УК. Ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. В срок наказания обвиняемому зачтено время содержания под стражей и домашним арестом.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. До вступления приговора в законную силу пенсионер будет находиться под подпиской о невыезде.