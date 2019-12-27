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На железнодорожной станции «Минское Море» электричка сбила пятиклассника
Источник материала: Tut.by
В Минском районе на железнодорожном остановочном пункте «Минское море» 26 декабря электропоезд Молодечно — Минск сбил 11-летнего мальчика. С травмами головы и живота ребенок госпитализирован, сообщает
— Происшествие случилось около 07.50. Электропоезд до Минска стоял на остановочном пункте. Мальчик, пятиклассник из Минского района, бежал на автобусную остановку через железнодорожный настил на запрещающие звуковой и световой сигналы. В этот момент электричка тронулась и задела ребенка. Машинист этого же поезда подобрал школьника и довез его до вокзала в Минске, где пострадавшему оказали первую помощь, — рассказал официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
По его словам, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, повреждение левого глазного яблока. Также у него подозревают перелом челюсти.
Ребенок госпитализирован. По факту травмирования ребенка электропоездом Следственный комитет проверку проводит.
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Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, повреждение левого глазного яблока....
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