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Житель Солигорского района подозревается в краже автомобилей

28.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

19 декабря этого года сотрудниками милиции в мелиоративном канале в поле в Солигорском районе обнаружен легковой автомобиль Ford с механическими повреждениями и регистрационными номерами, принадлежавшими другой машине – ВАЗ. Подлинные номера лежали в салоне.

В ходе разбирательства установлено, что собственники ВАЗа и Ford -семья из Солигорска. Cо двора их дачного дома, расположенного в садовом товариществе в Солигорском районе, оба автомобиля и были похищены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено лицо, причастное к совершению хищений. Им оказался 42-летний житель Солигорского района, в начале декабря освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Житель Солигорского района подозревается в краже автомобилей

По данным следствия, мужчина проник на дачный участок потерпевших и сначала похитил со двора автомобиль ВАЗ. Впоследствии его сдал в пункт приема металлолома. Через некоторое время он опять проник на территорию того же домовладения, где уже из гаража похитил автомобиль Ford и иное имущество. На машину прикрепил регистрационные номера от ВАЗ и ездил по Солигорскому району.

В ходе мероприятий правоохранителями обнаружен в разобранном виде похищенный автомобиль ВАЗ на одном из мест сдачи металлолома. Проведенными осмотрами и обысками, в том числе по месту жительства задержанного, обнаружено и иное похищенное имущество.

Житель Солигорского района подозревается в краже автомобилей

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены дактилоскопическая и иные экспертизы, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Минской области.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Солигорским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту кражи автомобилей (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса...
 
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