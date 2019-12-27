ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об опасности: подозреваемый задержан

28.12.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Правоохранительными органами незамедлительно приняты меры по обеспечению безопасности людей: эвакуировали 24 учащихся и два преподавателя из двух школ, в остальных граждан не было. В ходе обследований зданий взрывоопасных предметов не обнаружены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено лицо, звонившее с мобильного телефона. Им оказался неработающий 50-летний местный житель.

На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него зафиксировано более 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Молодечно возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об опасности: подозреваемый задержан

Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По месту его жительства проведены осмотр и иные первоначальные следственные действия. Подозреваемый пояснил, что причиной такого поступка явилось длительное употребление алкоголя.

В отношении мужчины назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Окончательная оценка его действиям будет дана по результатам расследования.

Следователи в очередной раз напоминают, что в соответствии с ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 21 декабря этого года на линию «102» поступило сообщение о возможном взрыве в четырех учреждениях образования в Молодечно.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Солигорского района подозревается в краже автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика