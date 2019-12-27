В Молодечно возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об опасности: подозреваемый задержан

Правоохранительными органами незамедлительно приняты меры по обеспечению безопасности людей: эвакуировали 24 учащихся и два преподавателя из двух школ, в остальных граждан не было. В ходе обследований зданий взрывоопасных предметов не обнаружены.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено лицо, звонившее с мобильного телефона. Им оказался неработающий 50-летний местный житель.
На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него зафиксировано более 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По месту его жительства проведены осмотр и иные первоначальные следственные действия. Подозреваемый пояснил, что причиной такого поступка явилось длительное употребление алкоголя.
В отношении мужчины назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Окончательная оценка его действиям будет дана по результатам расследования.
Следователи в очередной раз напоминают, что в соответствии с ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног