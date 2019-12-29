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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом
30.12.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом.
На данный момент за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на УМВД России по региону.
По предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург — Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.
Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».
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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом. На данный момент за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с...
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