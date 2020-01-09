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Витеблянка украла у подруги доллары - и смыла их в унитаз

10.01.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска смыла в унитаз украденные у подруги 600 долларов — так она пыталась скрыть свой поступок, сообщает милиция региона.

Подруги встретились после нескольких лет разлуки. Отметить это решили в ресторане, а потом — в караоке-баре. Там одна из девушек почувствовала себя плохо и отошла. Вторая в этот момент залезла к ней в сумочку и вытащила оттуда 600 долларов. Затем помогла подруге отправиться домой на такси, а сама осталась в баре.

Пропажу денег девушка обнаружила уже дома. На ее звонок подруга ответила, что ничего не знает про пропавшие доллары.

Тогда девушка позвонила в милицию. Оперативники первым делом пришли в караоке-бар, где отдыхали подруги. Девушка, увидев милиционеров, побежала в туалет и смыла в унитаз украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Подруги встретились после нескольких лет разлуки. Отметить это решили в ресторане, а потом - в караоке-баре.
 
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