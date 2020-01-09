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Житель Бреста обвиняется в убийстве своей сожительницы. Разозлился, что она разбила часы

10.01.2020 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проведенным предварительным расследованием установлено, что днем 13 сентября 2019 года 40-летний житель Бреста, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений нанес множество ударов руками и ногами в область жизненно важных органов своей 46-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Житель Бреста обвиняется в убийстве своей сожительницы. Разозлился, что она разбила часы

Свои действия обвиняемый объяснил следователям тем, что он разозлился из-за того, что сожительница опрокинула с полки часы и они разбились.

Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела следователями допрошены обвиняемый и свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и судебно-генетические экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В 2019 году следственными подразделениями Брестской области возбуждено 33 уголовных дела по фактам умышленных противоправных лишений жизни (убийств), каждое из которых по результатам расследования передано прокурору для направления в суд. Проведенным анализом установлено, что в 27 из 33 случаев преступление совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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