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Житель Бреста обвиняется в убийстве своей сожительницы. Разозлился, что она разбила часы
10.01.2020 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проведенным предварительным расследованием установлено, что днем 13 сентября 2019 года 40-летний житель Бреста, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений нанес множество ударов руками и ногами в область жизненно важных органов своей 46-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Свои действия обвиняемый объяснил следователям тем, что он разозлился из-за того, что сожительница опрокинула с полки часы и они разбились.
Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В ходе расследования уголовного дела следователями допрошены обвиняемый и свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, проверка показаний на месте, назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и судебно-генетические экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
В 2019 году следственными подразделениями Брестской области возбуждено 33 уголовных дела по фактам умышленных противоправных лишений жизни (убийств), каждое из которых по результатам расследования передано прокурору для направления в суд. Проведенным анализом установлено, что в 27 из 33 случаев преступление совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
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Проведенным предварительным расследованием установлено, что днем 13 сентября 2019 года 40-летний житель Бреста, находясь по месту своего жительства в состоянии...
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