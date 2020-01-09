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В прошлом году в области зарегистрировано 33 убийства, в 27 случаях убийцы были в состоянии алкогольного опьянения
10.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Дмитрий Иванюк описал недавний случай, уголовное дело по которому, как и по остальным фактам убийств, передано прокурору для направления в суд:
– Проведенным предварительным расследованием установлено, что днем 13 сентября 40-летний житель Бреста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 46-летнюю сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Свои действия обвиняемый объяснил следователям вспыхнувшей яростью из-за разбитых часов, которые его сожительница опрокинула с полки.
Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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В прошлом году в области зарегистрировано 33 убийства, в 27 случаях убийцы были в состоянии алкогольного опьянения
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