В Пинске зарегистрирован новый случай бешенства

Источник материала: Полесская правда



Новый случай бешенства зарегистрирован в Пинске. Случай произошел на частном подворье на улице Валовой, где собака укусила кормившую ее хозяйку. На данный момент не установлено, как могла заболеть собака, которая жила во дворе, на цепи.

Планируется, что на следующей неделе будет официально объявлен карантин по всему городу. А уже 11 и 12 января ветеринарная служба начнет вакцинировать против бешенства домашних животных в зоне очага. В него подпадают дома в районе, ограниченном улицами Революционной, Красноармейской, Полесской и Брестской.

В настоящее время в Пинске продолжают действовать два карантина. В их зону входит часть улиц в районе Крайновичей и в районе речного порта, где были обнаружены лиса и енот, больные бешенством.