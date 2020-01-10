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В Пинске зарегистрирован новый случай бешенства
11.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Планируется, что на следующей неделе будет официально объявлен карантин по всему городу. А уже 11 и 12 января ветеринарная служба начнет вакцинировать против бешенства домашних животных в зоне очага. В него подпадают дома в районе, ограниченном улицами Революционной, Красноармейской, Полесской и Брестской.
В настоящее время в Пинске продолжают действовать два карантина. В их зону входит часть улиц в районе Крайновичей и в районе речного порта, где были обнаружены лиса и енот, больные бешенством.
По информации
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> Новый случай бешенства зарегистрирован в Пинске. Случай произошел на частном подворье на улице Валовой, где собака укусила кормившую ее хозяйку. На данный...
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