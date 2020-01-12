Продавали «голоса». Двое 18-летних парней в соцсетях «кинули» на деньги почти 50 человек

Источник материала: Tut.by

Двое 18-летних парней из Витебской области с фейковых аккаунтов в соцсети продавали несуществующую виртуальную валюту — так называемые «голоса». По всей стране — почти 50 жертв, сообщает УВД Гродненской области.

В 2018 году двое 18-летних жителей Витебской области с фейковых аккаунтов предлагали приобрести виртуальную валюту (так называемые «голоса») соцсети «ВКонтакте» по заниженной стоимости. Затем узнавали реквизиты мобильных номеров потерпевших и специальный код — и списывали со счетов сим-карт деньги.

Обещанных «голосов» пользователи так и не получили.

Интернет-мошенников установила милиция. Пока известно о 49 потерпевших из всех областей Беларуси. Ущерб — около 1,5 тысячи рублей.