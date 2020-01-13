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ГАИ подвела итоги минувшей недели
14.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 52 пешехода, из них 51 находился в состоянии алкогольного опьянения, также были остановлены 39 водителей, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии и 159 водителей находились за рулем, не имея права управления.
За минувшие выходные зарегистрировано одно
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