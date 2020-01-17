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Устанавливаем личности мужчин, которые участвовали в конфликте в диско-баре Бреста

17.01.2020 16:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливаются посетители диско-бара "Планета рок", участвующие в конфликте 24.12.2019.

Устанавливаем личности мужчин, которые участвовали в конфликте в диско-баре Бреста

Всем, кто узнал - обращаться в Московской РОВД г. Бреста.

Устанавливаем личности мужчин, которые участвовали в конфликте в диско-баре Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г. Бреста устанавливаются посетители диско-бара "Планета рок", участвующие в конфликте 24.12.2019. Всем, кто узнал - обращаться в Московской РОВД г....
 
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