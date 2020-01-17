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Устанавливаем личности мужчин, которые участвовали в конфликте в диско-баре Бреста
17.01.2020 16:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливаются посетители диско-бара "Планета рок", участвующие в конфликте 24.12.2019.
Всем, кто узнал - обращаться в Московской РОВД г. Бреста.
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Московским РОВД г. Бреста устанавливаются посетители диско-бара "Планета рок", участвующие в конфликте 24.12.2019. Всем, кто узнал - обращаться в Московской РОВД г....
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