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Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской
25.01.2020 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности трех парней и девушки.
24.01.2020 находились в баре по адресу: г. Брест ул. Советская, 73.
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ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности трех парней и девушки. 24.01.2020 находились в баре по адресу: г. Брест ул. Советская, 73. Если вы...
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