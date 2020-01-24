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Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской

25.01.2020 12:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности трех парней и девушки.

Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской

24.01.2020 находились в баре по адресу: г. Брест ул. Советская, 73.

Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской
 Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской


Если вы располагаете информацией о личности указанных граждан, просьба звонить по телефонам: +375(33) 6288833, +375(29) 8236590 (дежурная часть ОВД), либо по телефону спецлинии «102», в местный орган внутренних дел.

Устанавливаются личности молодых людей, которые 24 января находились в баре на Советской

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Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности трех парней и девушки. 24.01.2020 находились в баре по адресу: г. Брест ул. Советская, 73. Если вы...
 
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