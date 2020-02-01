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Комиссия Минздрава создана по факту смерти ребенка в Барановичах

01.02.2020 10:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По факту смерти ребенка в Барановичах создана комиссия Министерства здравоохранения. В ее состав вошли высококвалифицированные специалисты, в том числе сотрудники кафедр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Комиссия Минздрава создана по факту смерти ребенка в Барановичах

Оценивается качество оказания медицинской помощи ребенку в учреждениях здравоохранения города. "Во время проверки, проводимой Следственным комитетом, будут выяснены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти по результатам судебно-медицинской экспертизы", - отметили в Минздраве.

Комиссия Минздрава создана по факту смерти ребенка в Барановичах

Барановичская детская городская больница. Фото: Intex-press

Как сообщалось, проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка проводит Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета. С острой зубной болью мальчика 20 января госпитализировали в учреждение здравоохранения, где он скончался спустя четыре дня. Предварительно, смерть не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями.

 
 
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  По факту смерти ребенка в Барановичах создана комиссия Министерства здравоохранения. В ее состав вошли высококвалифицированные специалисты, в том числе...
 
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