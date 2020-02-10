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Поезд сбил парня вблизи станции Брест-Восточный

10.02.2020 15:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Поезд сбил парня вблизи станции Брест-Восточный

Несчастный случай произошел 7 февраля примерно в 22.50. Вблизи железнодорожной станции Брест-Восточный пассажирский поезд, курсирующий между областным центром и Минском, сбил мужчину 1997 года рождения. От полученных травм брестчанин скончался.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации МВД, 7 февраля в 22:50 на перегоне Жабинка– ст.Брест-Восточный под поезд бизнес-класса сообщением Минск–Брест попал 22-летний житель Бреста. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По предварительной информации, погибший внезапно выбежал на железнодорожные пути перед составом. Задержка движения поезда - 13 минут.

В воскресенье, 9 февраля, около 6:45 на ст.Осиповичи поезд бизнес-класса сообщением Гомель–Минск сбил 48-летнего местного жителя. Он также скончался на месте. Установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, но перед приближающимся поездом и в наушниках. На сигналы большой громкости пешеход не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Задержка в движении состава - 10 минут.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по обоим фактам, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк. Несчастный случай...
 
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