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Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с участием двух велосипедистов в Несвижском районе.

25.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Двигаясь по середине проезжей части, она совершила столкновение с 53-летней односельчанкой, которая в это время ехала ей навстречу также на велосипеде на ту же ферму.

В результате старшая из женщин упала на асфальт и получила повреждения. В настоящее время она проходит лечение.

В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, проведены иные процессуальные действия.

С целью установления фактических обстоятельств следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 321 (нарушение участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования.

 

 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Инцидент произошел вечером 12 февраля этого года на автодороге вблизи деревни Андруши Несвижского района. В темное время суток 50-летняя женщина на велосипеде,...
 
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