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В Каменецком районе взорвалась газовая плита: мужчина получил ожоги

12.03.2020 10:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В Каменецком районе взорвалась газовая плита: мужчина получил ожоги

Спасатели, прибывшие к месту жительства пострадавшего, установили, что на территории дома разрушена постройка. Как рассказал мужчина, внутри была установлена газовая плита и баллон. Он поставил пищу на огонь и вышел. Вернувшись через 15-20 минут, увидел, что конфорка не горит. При повторном розжиге произошел взрыв. Внучка хозяина, услышав хлопок, вышла на улицу и увидела разрушенное хозяйственное строение, а рядом с ним дедушку. Она вызвала фельдшера, который передал пенсионера бригаде скорой медицинской помощи.

В Каменецком районе взорвалась газовая плита: мужчина получил ожоги

В результате происшествия уничтожено хозяйственное строение. Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны пострадавшего.

 
 
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  В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщили БЕЛТА в МЧС. Спасатели, прибывшие к месту жительства...
 
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