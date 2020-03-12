Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщили БЕЛТА в МЧС .





Спасатели, прибывшие к месту жительства пострадавшего, установили, что на территории дома разрушена постройка. Как рассказал мужчина, внутри была установлена газовая плита и баллон. Он поставил пищу на огонь и вышел. Вернувшись через 15-20 минут, увидел, что конфорка не горит. При повторном розжиге произошел взрыв. Внучка хозяина, услышав хлопок, вышла на улицу и увидела разрушенное хозяйственное строение, а рядом с ним дедушку. Она вызвала фельдшера, который передал пенсионера бригаде скорой медицинской помощи.





В результате происшествия уничтожено хозяйственное строение. Предполагаемая причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны пострадавшего.