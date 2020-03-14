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У минчанина взорвалось зарядное устройство для телефона. Он в больнице

14.03.2020 10:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина поставил телефон на зарядку и лег спать. Зарядное устройство взорвалось возле го головы. Минчанина госпитализировали с термическим ожогом 10% тела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Сообщение об инциденте поступило в МЧС 11 марта в 14.20.

Минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Телефон на зарядке лежал возле го головы. В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного устройства.

Мужчину госпитализировали с диагнозом термический ожог пламенем головы и правой руки 1,2 и 3 степеней (10% тела).

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Телефон на зарядке лежал возле го головы. В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного...
 
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