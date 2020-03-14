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У минчанина взорвалось зарядное устройство для телефона. Он в больнице
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчина поставил телефон на зарядку и лег спать. Зарядное устройство взорвалось возле го головы. Минчанина госпитализировали с термическим ожогом 10% тела. Об этом
Сообщение об инциденте поступило в МЧС 11 марта в 14.20.
Минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Телефон на зарядке лежал возле го головы. В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного устройства.
Мужчину госпитализировали с диагнозом термический ожог пламенем головы и правой руки 1,2 и 3 степеней (10% тела).
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Минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Телефон на зарядке лежал возле го головы. В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного...
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