У минчанина взорвалось зарядное устройство для телефона. Он в больнице

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина поставил телефон на зарядку и лег спать. Зарядное устройство взорвалось возле го головы. Минчанина госпитализировали с термическим ожогом 10% тела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Сообщение об инциденте поступило в МЧС 11 марта в 14.20.

Минчанин подключил портативное зарядное устройство в розетку и лег спать. Телефон на зарядке лежал возле го головы. В 14.00 произошел взрыв портативного зарядного устройства.

Мужчину госпитализировали с диагнозом термический ожог пламенем головы и правой руки 1,2 и 3 степеней (10% тела).