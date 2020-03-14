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Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

14.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Что-то зачастила на Пинщину непогода. Вчера корреспондент pinsknews.by сообщал, что 12 марта в течение суток в результате усиления шквалистого ветра порывами 24 м/с, на территории Брестской области было повалено 17 деревьев, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах. Едва аварийные бригады энергетиков справились с отключениями, а дорожники – с уборкой упавших деревьев, как сегодня погода вновь показала свой независимый норов.

В соцсетях очевидцы сообщают, как в одном только Пинске шквалистый ветер срывает крыши, переворачивает конструкции и валит деревья. О пострадавших не сообщается.

Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

Рынок «Солнечный».

Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

ул. 60 лет Октября

Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

ул. Первомайская


Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

ул. Ленина

Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину
Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину
 По сообщению метеорологов, сложные погодные условия сохранятся в течение суток. На большей части территории порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами шквалистое усиление ветра достигнет 22 м/с. Сильный ветер будут сопровождать кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение дня будет понижаться до -1…-3 градусов.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до значения -4…-9 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра стихнут до 12 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +2…+7 градусов.

В начале трудовой недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится малооблачная и без осадков погода. Ветер юго-западного направления, умеренный, днем с порывами до 14 м/с. В ночные часы похолодает до -2…-7 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до значений -9 градусов, днем ожидается потепление до +8…+13 градусов.

В МЧС дали рекомендации, как вести себя при сильном ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Фото из пабликов Pinsk is love и Zello «Пинск ГАИ» соцсети «ВКонтакте»

 
 
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> Что-то зачастила на Пинщину непогода. Вчера корреспондент pinsknews.by сообщал, что 12 марта в течение суток в результате усиления шквалистого ветра порывами 24 м/с, на...
 
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