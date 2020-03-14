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Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину
14.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Что-то зачастила на Пинщину непогода. Вчера корреспондент pinsknews.by сообщал, что 12 марта в течение суток в результате усиления шквалистого ветра порывами 24 м/с, на территории Брестской области было повалено 17 деревьев, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах. Едва аварийные бригады энергетиков справились с отключениями, а дорожники – с уборкой упавших деревьев, как сегодня погода вновь показала свой независимый норов.
В соцсетях очевидцы сообщают, как в одном только Пинске шквалистый ветер срывает крыши, переворачивает конструкции и валит деревья. О пострадавших не сообщается.
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до значения -4…-9 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра стихнут до 12 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +2…+7 градусов.
В начале трудовой недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится малооблачная и без осадков погода. Ветер юго-западного направления, умеренный, днем с порывами до 14 м/с. В ночные часы похолодает до -2…-7 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до значений -9 градусов, днем ожидается потепление до +8…+13 градусов.
В МЧС дали рекомендации, как вести себя при сильном ветре:
Фото из пабликов
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> Что-то зачастила на Пинщину непогода. Вчера корреспондент pinsknews.by сообщал, что 12 марта в течение суток в результате усиления шквалистого ветра порывами 24 м/с, на...
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