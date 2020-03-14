Срывает кровли, валит деревья. Шквалистый ветер налетел сегодня на Пинщину

Источник материала: Полесская правда

Что-то зачастила на Пинщину непогода. Вчера корреспондент pinsknews.by сообщал, что 12 марта в течение суток в результате усиления шквалистого ветра порывами 24 м/с, на территории Брестской области было повалено 17 деревьев, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах. Едва аварийные бригады энергетиков справились с отключениями, а дорожники – с уборкой упавших деревьев, как сегодня погода вновь показала свой независимый норов.

В соцсетях очевидцы сообщают, как в одном только Пинске шквалистый ветер срывает крыши, переворачивает конструкции и валит деревья. О пострадавших не сообщается.







По сообщению метеорологов, сложные погодные условия сохранятся в течение суток. На большей части территории порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами шквалистое усиление ветра достигнет 22 м/с. Сильный ветер будут сопровождать кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение дня будет понижаться до -1…-3 градусов.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до значения -4…-9 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра стихнут до 12 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +2…+7 градусов.

В начале трудовой недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится малооблачная и без осадков погода. Ветер юго-западного направления, умеренный, днем с порывами до 14 м/с. В ночные часы похолодает до -2…-7 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до значений -9 градусов, днем ожидается потепление до +8…+13 градусов.

В МЧС дали рекомендации, как вести себя при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Фото из пабликов Pinsk is love и Zello «Пинск ГАИ» соцсети «ВКонтакте»