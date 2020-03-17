В смотровой яме гаража в Могилеве засыпало мужчину

Источник материала: Tut.by

Днем 16 марта в собственном гараже засыпало мужчину. Из смотровой ямы его доставали спасатели .

Когда МЧС приехало в частный гараж на Локомобильной в Могилеве, там под частично обрушившимся грунтом и кирпичной кладкой в смотровой яме был человек — 49-летний хозяин.

Его достали и передали скорой. Оказалось, что с ним все в порядке — и от госпитализации он отказался.