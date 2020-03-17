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В смотровой яме гаража в Могилеве засыпало мужчину
Источник материала: Tut.by
Днем 16 марта в собственном гараже засыпало мужчину. Из смотровой ямы его доставали
Когда МЧС приехало в частный гараж на Локомобильной в Могилеве, там под частично обрушившимся грунтом и кирпичной кладкой в смотровой яме был человек — 49-летний хозяин.
Его достали и передали скорой. Оказалось, что с ним все в порядке — и от госпитализации он отказался.
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Его достали и передали скорой.
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