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В смотровой яме гаража в Могилеве засыпало мужчину

17.03.2020 08:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 марта в собственном гараже засыпало мужчину. Из смотровой ямы его доставали спасатели.

Когда МЧС приехало в частный гараж на Локомобильной в Могилеве, там под частично обрушившимся грунтом и кирпичной кладкой в смотровой яме был человек — 49-летний хозяин.

Его достали и передали скорой. Оказалось, что с ним все в порядке — и от госпитализации он отказался.

 
Теги: Могилев
 
 
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