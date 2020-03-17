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В Полоцком районе под поездом погибла молодая женщина. Она переходила пути в наушниках
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе под колесами грузового поезда погибла 30-летняя женщина,
Несчастный случай произошел днем 16 марта на железнодорожном перегоне возле деревни Богатырская. Грузовой поезд сбил 30-летнюю женщину.
Женщина переходила пути в наушниках и не услышала сигналы, которые подавал машинист состава.
Грузовой поезд выполнял ремонтные работы на станции Полоцк.
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Несчастный случай произошел днем 16 марта на железнодорожном перегоне возле деревни Богатырская.
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