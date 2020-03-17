ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержана жительница Мозыря, которая обворовывала пенсионеров

17.03.2020 12:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Декретный отпуск, наличие троих детей и очередная беременность не помешали женщине совершать преступления.

Задержана жительница Мозыря, которая обворовывала пенсионеров

Ранее судимая за кражи 26-летняя мозырянка сначала приходила «в разведку». Она рассказывала пожилым людям о своей тяжелой жизни, больной дочке, входила в доверие разговорами о религии. Придя во второй раз - похищала деньги.

8 марта в милицию Мозыря поступил звонок от 96-летней пенсионерки. Незрячая старушка сообщила о том, что ее обворовала незнакомка.

Выяснилось, что за несколько дней до этого непрошеная гостья уже приходила, но тогда хозяйка благополучно ее выпроводила. Второй раз настойчивая визитерша наведалась вечером в женский праздник. Заведя разговор на религиозную тему, она стала ощупывать карманы куртки, в которую была одета старушка. В одном из них потерпевшая хранила все свои сбережения – почти тысячу рублей. Когда гостья вытаскивала сверток с деньгами, пенсионерка это почувствовала и схватила ее за волосы. Та смогла вырваться и убежать, прихватив всю сумму и две бутылки водки.



В распоряжении сыщиков оказались скудные сведения о поведении женщины и клок ее волос. Опытные оперативники Мозырского РОВД соотнесли случившееся с подобными преступлениями, совершенными ранее. Как раз на днях фигурантку предыдущих афер видели в районе, где живет потерпевшая. Когда подозреваемой предъявили ее же волосы, отпираться было бесполезно.

Также женщина созналась еще в двух преступлениях, совершенных в феврале. Похожим способом, во время повторного визита, она украла у пожилой пары более 500 рублей, а в многоэтажке из незапертого тамбура укатила детскую коляску.

Сейчас подозреваемая находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовные дела. Есть все основания полагать, что количество эпизодов криминальной деятельности мозырянки может увеличиться.

Наиболее распространенные легенды злоумышленников:

- визит под видом работников коммунальных и социальных служб;
- предложение установить фильтр для воды, газовые датчики и т.п.;
- продажа со скидкой всевозможных товаров (кухонная посуда, одеяла, электроприборы, ювелирные изделия низкого качества);
- иностранец остался без денег и продает новый телефон за копейки, лишь бы вернуться домой;
- визит под предлогом замены в стране существующих денег на купюры нового образца.

Предупредите пожилых родственников и знакомых о возможных сценариях, которые разыгрывают аферисты. Объясните, что в случае появления незнакомцев с подобными предложениями пускать их в жилище не стоит, а следует немедленно позвонить вам или обратиться к соседям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Декретный отпуск, наличие троих детей и очередная беременность не помешали женщине совершать преступления. Ранее судимая за кражи 26-летняя мозырянка сначала...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бобруйске вечером 13 марта один из клиентов магазина получил бутылкой по голове от другого. Просто так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика