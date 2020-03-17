Задержана жительница Мозыря, которая обворовывала пенсионеров

Источник материала: Виртуальный Брест

Декретный отпуск, наличие троих детей и очередная беременность не помешали женщине совершать преступления.





Ранее судимая за кражи 26-летняя мозырянка сначала приходила «в разведку». Она рассказывала пожилым людям о своей тяжелой жизни, больной дочке, входила в доверие разговорами о религии. Придя во второй раз - похищала деньги.



8 марта в милицию Мозыря поступил звонок от 96-летней пенсионерки. Незрячая старушка сообщила о том, что ее обворовала незнакомка.



Выяснилось, что за несколько дней до этого непрошеная гостья уже приходила, но тогда хозяйка благополучно ее выпроводила. Второй раз настойчивая визитерша наведалась вечером в женский праздник. Заведя разговор на религиозную тему, она стала ощупывать карманы куртки, в которую была одета старушка. В одном из них потерпевшая хранила все свои сбережения – почти тысячу рублей. Когда гостья вытаскивала сверток с деньгами, пенсионерка это почувствовала и схватила ее за волосы. Та смогла вырваться и убежать, прихватив всю сумму и две бутылки водки.





В распоряжении сыщиков оказались скудные сведения о поведении женщины и клок ее волос. Опытные оперативники Мозырского РОВД соотнесли случившееся с подобными преступлениями, совершенными ранее. Как раз на днях фигурантку предыдущих афер видели в районе, где живет потерпевшая. Когда подозреваемой предъявили ее же волосы, отпираться было бесполезно.



Также женщина созналась еще в двух преступлениях, совершенных в феврале. Похожим способом, во время повторного визита, она украла у пожилой пары более 500 рублей, а в многоэтажке из незапертого тамбура укатила детскую коляску.



Сейчас подозреваемая находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовные дела. Есть все основания полагать, что количество эпизодов криминальной деятельности мозырянки может увеличиться.

Наиболее распространенные легенды злоумышленников:

- визит под видом работников коммунальных и социальных служб;

- предложение установить фильтр для воды, газовые датчики и т.п.;

- продажа со скидкой всевозможных товаров (кухонная посуда, одеяла, электроприборы, ювелирные изделия низкого качества);

- иностранец остался без денег и продает новый телефон за копейки, лишь бы вернуться домой;

- визит под предлогом замены в стране существующих денег на купюры нового образца.

Предупредите пожилых родственников и знакомых о возможных сценариях, которые разыгрывают аферисты. Объясните, что в случае появления незнакомцев с подобными предложениями пускать их в жилище не стоит, а следует немедленно позвонить вам или обратиться к соседям.