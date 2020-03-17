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Перед памятником Ленину на площади Независимости умер мужчина

17.03.2020 15:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед памятником Ленину на площади Независимости умер мужчина. Об этом нам сообщили очевидцы.


Фото: читатель TUT.BY

Днем на площади Независимости очевидцы заметили, как мужчине стало плохо. По словам Владимира, который проходил мимо в 13.20, до того как приехала скорая, мужчину пытался спасти медик из здания Совета Министров.

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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала TUT.BY, что о происшествии сообщили очевидцы. Смерть мужчины не носит криминальный характер.

— Мужчина 1945 года рождения. Предположительно у него произошла остановка сердца. На месте работает следственно-оперативная группа.

Информацию дополнили в Следственном комитете.

— По предварительным данным, покойным является 74-летний мужчина. Со слов очевидцев последний почувствовал недомогание во время прогулки. При наружном осмотре тела мужчины телесных повреждений не обнаружено. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

 
 
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Погиб мужчина 1945 года рождения. Предположительно у него произошла остановка сердца. На месте работает следственно-оперативная группа.
 
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