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Перед памятником Ленину на площади Независимости умер мужчина
Источник материала: Tut.by
Перед памятником Ленину на площади Независимости умер мужчина. Об этом нам сообщили очевидцы.
Днем на площади Независимости очевидцы заметили, как мужчине стало плохо. По словам Владимира, который проходил мимо в 13.20, до того как приехала скорая, мужчину пытался спасти медик из здания Совета Министров.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала TUT.BY, что о происшествии сообщили очевидцы. Смерть мужчины не носит криминальный характер.
— Мужчина 1945 года рождения. Предположительно у него произошла остановка сердца. На месте работает следственно-оперативная группа.
Информацию
— По предварительным данным, покойным является 74-летний мужчина. Со слов очевидцев последний почувствовал недомогание во время прогулки. При наружном осмотре тела мужчины телесных повреждений не обнаружено. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.
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Погиб мужчина 1945 года рождения. Предположительно у него произошла остановка сердца. На месте работает следственно-оперативная группа.
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