В Бобруйске вечером 13 марта один из клиентов магазина получил бутылкой по голове от другого. Просто так

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 13 марта в одном из магазинов города мужчина собрался рассчитаться в кассе за покупки — но внезапно получил удар бутылкой по голове от другого покупателя. Что это было — рассказали в МВД.

Очевидцы скрутили напавшего — оказалось, он был пьян, сотрудники магазина вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, и агрессору грозит до десяти лет лишения свободы.