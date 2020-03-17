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В Бобруйске вечером 13 марта один из клиентов магазина получил бутылкой по голове от другого. Просто так

17.03.2020 11:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 13 марта в одном из магазинов города мужчина собрался рассчитаться в кассе за покупки — но внезапно получил удар бутылкой по голове от другого покупателя. Что это было — рассказали в МВД.

Очевидцы скрутили напавшего — оказалось, он был пьян, сотрудники магазина вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, и агрессору грозит до десяти лет лишения свободы.

 
 
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