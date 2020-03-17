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В Бобруйске вечером 13 марта один из клиентов магазина получил бутылкой по голове от другого. Просто так
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вечером 13 марта в одном из магазинов города мужчина собрался рассчитаться в кассе за покупки — но внезапно получил удар бутылкой по голове от другого покупателя. Что это было —
Очевидцы скрутили напавшего — оказалось, он был пьян, сотрудники магазина вызвали милицию.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство, и агрессору грозит до десяти лет лишения свободы.
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В Бобруйске вечером 13 марта один из клиентов магазина получил бутылкой по голове от другого. Просто так
Очевидцы скрутили напавшего - оказалось, он был пьян.
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