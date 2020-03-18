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«Эффект понравился». В Пружанах мужчина распылил газовый баллончик в двух магазинах за день

18.03.2020 11:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пружанах возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который распылил газовый баллончик в двух магазинах, сообщает МВД.


Фото: fedpress.ru

Преступления подозреваемый совершил в феврале. Днем он зашел в один из продуктовых магазинов — и в очереди распылил газ из баллончика. В тот же день ближе к вечеру он сделал то же самое в другом магазине.

Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый — 30-летний рабочий местного райпо, который ранее был неоднократно судим, в том числе и за хулиганство.

Оперативникам задержанный пояснил, что газовый баллончик он купил для самообороны. В первом магазине он его применил, чтобы проверить исправность. «Эффект мужчине понравился, и он еще раз распылил газ в другом магазине», — сообщает МВД.

 
 
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