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Преследование со стрельбой: задержан мужчина, похитивший машину в Брестской области

18.03.2020 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 18 марта, в УВД Брестского облисполкома по телефону 102 поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что со двора дома неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Transporter.

Преследование со стрельбой: задержан мужчина, похитивший машину в Брестской области

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Вскоре сыщики уголовного розыска УВД Брестчины выяснили, что похищенный автомобиль уже находится в столице.

В работу по розыску желтого фургона и задержанию водителя включились оперативники ГУУР МВД. Было установлено, что авто движется в Логойском районе по трассе М-3 в направлении Витебской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем – по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но был настигнут операми.

Задержанный оказался ранее судимым 50-летним жителем Витебской области. По предварительной информации, транспортное средство было похищено вчера ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте.

⚠️ Мужчина водворен в ИВС. Следователями возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера, 18 марта, в УВД Брестского облисполкома по телефону 102 поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что со двора дома неизвестный похитил...
 
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