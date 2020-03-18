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Преследование со стрельбой: задержан мужчина, похитивший машину в Брестской области
18.03.2020 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 18 марта, в УВД Брестского облисполкома по телефону 102 поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что со двора дома неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Transporter.
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Вскоре сыщики уголовного розыска УВД Брестчины выяснили, что похищенный автомобиль уже находится в столице.
В работу по розыску желтого фургона и задержанию водителя включились оперативники ГУУР МВД. Было установлено, что авто движется в Логойском районе по трассе М-3 в направлении Витебской области.
Сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем – по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но был настигнут операми.
Задержанный оказался ранее судимым 50-летним жителем Витебской области. По предварительной информации, транспортное средство было похищено вчера ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте.
⚠️ Мужчина водворен в ИВС. Следователями возбуждено уголовное дело.
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Вчера, 18 марта, в УВД Брестского облисполкома по телефону 102 поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что со двора дома неизвестный похитил...
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