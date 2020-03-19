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Минчанка похитила чужую собаку, чтобы скрасить одиночество своему питомцу
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала минчанку, которая похитила шпица — он был привязан у входа в продуктовый магазин. Свой поступок она объяснила заботой о собственном питомце: чтобы он не скучал, решила найти ему нового «друга». Об этом
19-летний житель столицы гулял со своей собакой и решил зайти за продуктами в магазин. Оставил ее привязанной к перилам у входа и отправился за покупками. Когда вернулся, на месте пса не обнаружил. Камеры видеонаблюдения у входа показали, что собаку украли.
Милиции удалось разыскать похитительницу: ею оказалась 41-летняя хозяйка немецкой овчарки. Женщина пояснила, что ее пес страдает от одиночества, а она сама лишь хотела таким образом найти ему друга. Пропавшую собаку вернули хозяевам.
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Инцидент произошел возле одного из продуктовых магазинов города. Оставленного возле входа пса забрала себе 41-летняя хозяйка немецкой овчарки.
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