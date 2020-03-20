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В Новогрудке женщину зажало в лифтовой шахте
Источник материала: Tut.by
Женщину зажало между перекрытием шахты и подъемником грузового лифта. Ее вытащили спасатели,
Сообщение о том, что в шахте подъемника в магазине на улице Скорины в Новогрудке находится женщина и самостоятельно выбраться не может, поступило в МЧС 19 марта в 19.06.
Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что 27-летняя сотрудница магазина выкладывала товар на площадку грузового подъемника, чтобы поднять его со склада в подвале на первый этаж. Закончив погрузку, она попыталась запрыгнуть на площадку, но оступилась и оказалась зажатой между перекрытием шахты и подъемником.
При помощи специального инструмента и бензореза спасатели освободили пострадавшую и передали ее бригаде медиков. Женщину увезли в больницу.
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27-летняя сотрудница магазина выкладывала товар на площадку грузового подъемника, чтобы поднять его со склада в подвале на первый этаж. Закончив погрузку, она...
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