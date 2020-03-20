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В Новогрудке женщину зажало в лифтовой шахте

20.03.2020 09:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщину зажало между перекрытием шахты и подъемником грузового лифта. Ее вытащили спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о том, что в шахте подъемника в магазине на улице Скорины в Новогрудке находится женщина и самостоятельно выбраться не может, поступило в МЧС 19 марта в 19.06.

Когда спасатели прибыли на место вызова, выяснилось, что 27-летняя сотрудница магазина выкладывала товар на площадку грузового подъемника, чтобы поднять его со склада в подвале на первый этаж. Закончив погрузку, она попыталась запрыгнуть на площадку, но оступилась и оказалась зажатой между перекрытием шахты и подъемником.

При помощи специального инструмента и бензореза спасатели освободили пострадавшую и передали ее бригаде медиков. Женщину увезли в больницу.

 
 
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27-летняя сотрудница магазина выкладывала товар на площадку грузового подъемника, чтобы поднять его со склада в подвале на первый этаж. Закончив погрузку, она...
 
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