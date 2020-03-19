Девушка выпала с 15-го этажа, но ее за ноги поймал спасатель: посмотрите, как это произошло

Источник материала: Tut.by

В Иркутске 16-летняя девушка собиралась покончить с собой и вылезла за карниз балкона многоэтажного дома. Очевидцы вызвали спасателей, которые поднялись на этаж ниже и начали уговаривать девушку вернуться в квартиру. Несмотря на уговоры, девушка повисла на карнизе на руках и сорвалась с 15-го этажа. Спасателю удалось поймать ее в последний момент — посмотрите, как это произошло.