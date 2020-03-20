В Жлобинском районе водитель ехал по мосту, неожиданно вышел из машины - и прыгнул в реку. Пока не нашли

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе мужчина ехал по мосту через Днепр, внезапно остановил машину, вышел — и прыгнул в реку. Перед этим, правда, успел набрать МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел 19 марта, примерно в 18.30. Работники МЧС, ОСВОД, а также сотрудники милиции приехали и начали поиски пропавшего.

До сих пор мужчину не обнаружили.

Известно, что пропавший — житель Могилевской области.