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В Жлобинском районе водитель ехал по мосту, неожиданно вышел из машины - и прыгнул в реку. Пока не нашли

20.03.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе мужчина ехал по мосту через Днепр, внезапно остановил машину, вышел — и прыгнул в реку. Перед этим, правда, успел набрать МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел 19 марта, примерно в 18.30. Работники МЧС, ОСВОД, а также сотрудники милиции приехали и начали поиски пропавшего.

До сих пор мужчину не обнаружили.

Известно, что пропавший — житель Могилевской области.

 
 
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