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В Могилевском районе мужчина погиб при сжигании мусора
Источник материала: Tut.by
20 марта в деревне Старое Пашково Могилевского района погиб 70-летний мужчина,
Сообщение о пожаре сухой растительности возле частного дома в деревне поступило спасателям в 16.00. В результате пожара погиб 70-летний пенсионер, он проживал в доме с женой.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Причина гибели устанавливается.
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20 марта в деревне Старое Пашково Могилевского района погиб 70-летний мужчина
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