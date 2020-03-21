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В Могилевском районе мужчина погиб при сжигании мусора

21.03.2020 10:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 марта в деревне Старое Пашково Могилевского района погиб 70-летний мужчина, сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре сухой растительности возле частного дома в деревне поступило спасателям в 16.00. В результате пожара погиб 70-летний пенсионер, он проживал в доме с женой.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Причина гибели устанавливается.

 
 
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20 марта в деревне Старое Пашково Могилевского района погиб 70-летний мужчина
 
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