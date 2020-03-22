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Муж годами избивал жену, пока сын-подросток не ударил его топором. А что надо было делать?
22.03.2020 17:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Несколько дней назад «Наша Нива» рассказала историю семьи Ершовых из Высокого, где 26 февраля 17-летний Артем
Как выяснилось, знакомые семьи Ершовых, а также сотрудники школы, где учился Артем, позитивно отзываются о парне и жалеют именно его, а не отца, который находится в коме в тяжелом состоянии.
«Наша Нива» решила разобраться, что об этой ситуации думают представители Белорусской православной церкви, милиции и организации, которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.
«Во-первых, женщина заранее должна была думать про свою безопасность и свое здоровье. Если бы она действительно это делала, не пришлось бы парню брать в руки топор, — говорит пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин.
Православная церковь относится к домашнему насилию как к преступлению и нарушению заповедей. Право на защиту — это святое право каждого человека. Когда отец угрожал матери смертью и не было другого способа ее спасти, наверное, парня оправдают. А если выяснится, что он превысил меры защиты, то, естественно, у него будут проблемы. Хочется надеяться, что Бог даст мудрости судьям, и ситуация разрешится согласно совести и законодательству».
О том, понесет 17-летний Артем уголовную ответственность за свои действия, рассуждает бывший милиционер, председатель пролукашенковского Союза писателей Беларуси Николай Чергинец:
«Если поступок парня расценят как необходимую защиту, он не должен нести уголовную ответственность.
Другой вопрос, если парень хотел совершить умышленное убийство, а отец на самом деле не угрожал жизни матери. У парня могли просто «не сработать нервы», он мог потерять контроль над собой. Ему должны провести психологическую экспертизу. Но парень сам позвонил в милицию и сознался в содеянном — это может сократить ему срок.
«Наша Нива» также обратилась к организации «Радислава», которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. На что теперь могут рассчитывать Наталья и ее сын?
«Наталья может обратиться за помощью к нам или на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. Человеку в подобной ситуации может потребоваться психологическая и юридическая помощь от специалистов, — говорят в «Радиславе».
— Мы видим различные примеры отношений сотрудников милиции к проблеме домашнего насилия. Нередко слышим от клиенток об отношении к ним с профессионализмом и человечностью.
Поэтому часто мы видим нежелание милиционеров вникать в ситуацию и разбираться, чем эта ситуация отличается от простого конфликта между супругами.
Милиционеры могут неохотно принимать заявления, отговаривать их писать, говорить: «Вы же завтра помиритесь и сами заберете заявление». Могут отпускать замечания, которые обвиняют пострадавших, переводя на них вину за действия агрессора».
Возможно, дело не дошло бы до того, что сыну пришлось заступаться за мать таким образом, либо было бы проще доказать, что он действовал в рамках самообороны.
К сожалению, реальность такова, что мы не знаем, как было бы, если бы Наталья обратилась в милицию. Женщина в такой ситуации остается одна, без поддержки, и ее действия направлены на выживание.
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Несколько дней назад «Наша Нива» рассказала историю семьи Ершовых из Высокого, где 26 февраля 17-летний Артем чуть не убил топором своего отца Валерия. Как...
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