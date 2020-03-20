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Двое парней задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе

20.03.2020 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Двое парней - 17 и 18 лет - задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Двое парней задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе

Молодые люди проработали на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотических веществ около месяца. От оператора получали инструкцию по дальнейшим действиям. В тайниках забирали наркотик, а затем перефасовывали на более мелкие дозы и закладывали для потребителей в лесопарковой зоне. Изначально закладки сооружали в Бресте, по месту проживания одного из подозреваемых, затем стали распространять и в Минском районе.

Задержали ребят вблизи деревни Гаище Минского района, куда они приехали за очередной партией наркотика. У задержанных при себе и в тайниках обнаружено и изъято более 200 г пара-метилэфедрона. Примерная стоимость изъятого вещества на черном рынке составляет более Br12 тыс. Также у подозреваемых нашли около 12 г марихуаны. По предварительной информации, высушенный каннабис они использовали в личных целях.

Сейчас устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанных.

 
Теги: Брест
 
 
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  Двое парней - 17 и 18 лет - задержаны за распространение наркотика в Бресте и Минском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома. Молодые люди проработали...
 
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