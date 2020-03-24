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В Ивацевичском районе два подростка на мотоцикле попали в ДТП

24.03.2020 12:48 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В деревне Стайки Ивацевичского района мотоцикл "Минск", ехавший в попутном направлении, врезался в Volkswagen, 44-летний водитель которого совершал поворот налево. В результате байкер 15 лет и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Стайки Ивацевичского района мотоцикл "Минск", ехавший в попутном направлении, врезался в Volkswagen, 44-летний водитель которого совершал поворот налево. В...
 
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