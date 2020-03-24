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Лобовое столкновение на проспекте Независимости - пострадали три человека
Источник материала: БTТри человека пострадали в лобовом ДТП в столице. Накануне вечером на проспекте Независимости на въезде в город 22-летний водитель Mercedes, проезжая пересечение с пешеходным переходом по крайней левой, полосе зацепил колесом бордюр и потерял управление. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Opel. Водители обеих машин, а также пассажир Opel доставлены в больницу.
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Три человека пострадали в лобовом ДТП в столице. Накануне вечером на проспекте Независимости на въезде в город 22-летний водитель Mercedes, проезжая пересечение с...
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