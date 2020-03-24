В Волковыске рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны

Источник материала: Tut.by

В Волковыске рабочие на улице Победы нашли минометную мину. Опасную находку уничтожили на полигоне военные, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Все произошло 21 марта. Рабочие нашли в земле ржавый снаряд и сразу же вызвали милицию. На место также приехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5522.

Оказалось, это 82-миллиметровая минометная мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие вывезли боеприпас на полигон, а затем уничтожили.

Милиция напоминает, что при обнаружении снарядов не стоит самостоятельно что-то предпринимать — необходимо сразу же сообщать о находке в правоохранительные органы.