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В Волковыске рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны
Источник материала: Tut.by
В Волковыске рабочие на улице Победы нашли минометную мину. Опасную находку уничтожили на полигоне военные,
Все произошло 21 марта. Рабочие нашли в земле ржавый снаряд и сразу же вызвали милицию. На место также приехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5522.
Оказалось, это 82-миллиметровая минометная мина, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие вывезли боеприпас на полигон, а затем уничтожили.
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Опасную находку уничтожили военные.
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